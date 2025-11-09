サッカーJ2レノファ山口は9日、ホームで磐田と対戦し1対2で敗れました。レノファは前半44分、小澤のクロスに山本桜大がヘディングであわせ先制ゴール、しかし後半40分に1点、またアディショナルタイムに1点を奪われ1対2で敗れました。きょうは順位が一つ上、残留圏内の熊本も敗れ、勝ち点差は3のまま、今シーズンの残りは2試合です。