ラグビーは秋のテストマッチシリーズが始まり、各地で世界の強豪が対戦しています。世界ランキング10位のイタリア代表はホームで同7位のオーストラリア代表と対戦。イタリアは序盤に2本のペナルティーゴール(PG)を奪いますが、その後2本トライを奪われるなど6-12、それでも37分に3点を挙げ9-12で折り返します。後半9分にこの日4本目のPGを成功させ同点に追いつきましたが、その2分後にトライを奪われ、キックも成功で12-19とされま