「巨人秋季キャンプ」（９日、ジャイアンツ球場）阿部慎之助監督（４６）が内野手のレギュラー争いの激化を求めた。来季の遊撃を除く内野３ポジションについて「まだどうなるかもちょっとわかりませんよね」という状況。「大いにチャンスはあると思うよ。みんなで競争するんだから」と大きく成長する選手の台頭を熱望した。今季三塁を守った岡本はポスティング申請。手術明けの二塁・吉川については阿部監督が「現状でははっ