ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ・大倉忠義（４０）が９日、編集長をつとめる新雑誌「Ｚｅｓｓｅｉ」（１０日発売）の創刊記念記者会見に登場した。同誌はＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ所属のジュニアがメインのエンタメ誌で、会見にはＡＣＥｅｓ・深田竜生（２３）と関西ジュニアの西村拓哉（２２）も出席。大倉は「東西あわせてジュニアが２００人近くいるが、雑誌が少なくなる中でも、自分目線では魅力的な子がいっぱい