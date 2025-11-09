秋篠宮ご夫妻の次女、佳子さまは「全国手をつなぐ育成会」の式典に初めて出席し、おことばを述べられました。【映像】笑顔で拍手を送られる佳子さま「知的障害に対する理解がさらに広がり、一人ひとりが大切にされ、すべての人が安心して暮らすことができる社会になることを願っています」（佳子さま）「全国手をつなぐ育成会」は、知的障がいがある人の家族や支援者らで構成されています。9日、都内で開かれた式典に佳子さ