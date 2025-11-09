戦後の混乱を乗り越え、高度経済成長期に入ると、食卓が豊かになり、洋食化が進むなど食文化が大きく変化した。戦後から高度経済成長期にかけての昭和の食の思い出を、発酵学者の小泉武夫さん（８２）と、生活史研究家の阿古真理さん（５７）に聞いた。発酵学者小泉武夫さん８２戦後の復興とともに育ちました。１９５０年代、小学生になってから好んで食べたのはクジラでした。戦中、戦後に、食料として確保できる動物性た