将棋日本シリーズJTプロ公式戦は11月9日、大阪市の「インテックス大阪」で準決勝第2局の対局を開始した。決勝進出をかけて戦うのは、佐藤天彦九段（37）と永瀬拓矢九段（33）。初優勝に向けて前進するのはどちらか。振り駒の結果、先手番は永瀬九段に決まった。【映像】佐藤九段VS永瀬九段 注目の準決勝本棋戦2年ぶり7回目の出場となった佐藤九段は、1回戦の福岡大会で菅井竜也八段（33）、2回戦の熊本大会で伊藤匠二冠（叡王