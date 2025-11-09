たけし軍団のお笑い芸人、井手らっきょ（65）が9日、都内で配信番組「歩いて学ぶダイアベティス（糖尿病）“そとでる”ウオーキング」に出演した。清野裕JADEC（日本糖尿病協会）や赤司朋之嶋田病院内科部長と糖尿病の予防などについて、話し合った。運動療法と肥満についての映像を見た井手は「皆さん、楽しそうですごくよかった。ただ、歩いているだけじゃなくてダイアベティスのことも学べる。僕も参加したい。やっぱり身体を絶