すすぎ残しとか卵の殻とか気になりますよね…。夫の言い分もわかりますが、妻もけっして無茶な家事を要求しているわけではないような…。それでも現状に納得がいかない夫は、思い切った行動に出るのです。【まんが】家事育児から逃げる夫の末路(ウーマンエキサイト編集部)