◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３６節京都―横浜ＦＭ（９日・サンガＳ）横浜ＦＭが敵地で京都に勝利し、Ｊ１残留を決めた。前半３５分にクルークスの右ＣＫを谷村が頭で合わせて先制。後半２７分にＭＦ天野が追加点を奪い、終了間際には植中３試合連続ゴール。初の３連勝で１６位にも浮上し、今季の最大の目標を達成した。＊＊＊名門クラブは激動の日々を経て、３３年目の来季もＪ１で戦うことが決まった。今季は開幕から