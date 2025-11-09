◆明治安田Ｊ２リーグ▽第３６節千葉―藤枝（９日・フクアリ）１７年ぶりのＪ１復帰を目指す千葉は、ホームで藤枝に１―１と引き分けた。前日に勝利した自動昇格圏の２位長崎との勝ち点差は、残り２試合で３となった。前半７分、ＣＫから藤枝に先制を許す展開に。しかしＣＫの混戦からＰＫを得ると、これを同１５分にＦＷ石川大地が決めて追いついた。後半も敵陣で試合を進め、終盤には元日本代表ＦＷ米倉恒貴らを前線に送り