明治安田Ｊ3 高知ユナイテッドSCは、11月9日にホームの春野陸上競技場で松本山雅ＦＣと対戦し、0対1で敗れました。高知ユナイテッドSCの次の試合は、11月15日にホームでヴァンラーレ八戸と対戦します。