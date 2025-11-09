ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などを務め、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。現況について綴りました。【写真を見る】【ニャンちゅう】声優・津久井教生さん「亀の歩みで進むことが大切」「自分と向き合うことが対症療法」 【ＡＬＳ闘病】津久井教生さんは、「亀の歩みで進むことが大切なんですね〜♪」と題し、「やりたいことをちょこちょこ