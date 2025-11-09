YOASOBIが、2026年1月4日より放送開始となるTVアニメ『花ざかりの君たちへ』のオープニング＆エンディングテーマを担当。オープニングテーマのタイトルが「アドレナ」、エンディングテーマは「BABY」にそれぞれ決定した。 （関連：【映像あり】YOASOBIがOP＆EDテーマ担当、TVアニメ『花ざかりの君たちへ』PV） 本情報は、11月8日に行われた『アニメイトガールズフェスティバル202