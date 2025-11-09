衰えを知らない“鉄人”のパフォーマンスに驚かされた。FC東京は11月９日、J１第36節でFC町田ゼルビアと国立競技場で対戦し、１−０で勝利。耳をつんざくようなサポーターの声援、“国立”の雰囲気も後押しとなってか、両チームともにインテンシティが高く、立ち上がりから見ごたえのあるゲームとなった。そのなかで目が留まったのは、DF長友佑都のプレーだ。右サイドバックで先発した39歳は、幅を取ってパスコースを作り、