J１で６位のFC町田ゼルビアは11月９日、第36節で11位のFC東京と国立競技場で対戦した。前節の浦和戦（０−０）の結果により、優勝の可能性が消滅。ここからは昨季リーグ戦３位のプライドをかけて、１つでも上の順位を目ざす終盤戦となる。FC東京との“国立”対戦で、スタメンにはGK谷晃生、DFドレシェヴィッチ、昌子源、中山雄太、MF望月ヘンリー海輝、前寛之、仙頭啓矢、中村帆高、FW増山朝陽、相馬勇紀、オ・セフンが名を