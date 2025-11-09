2025Ç¯11·î£¹Æü¡¢FCÅìµþ¤¬¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÇFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ÈÂÐÀï¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï£´¡Ý£´¡Ý£²¤Ç¡¢GK¤¬¥­¥à¡¦¥¹¥ó¥®¥å¡¢£´¥Ð¥Ã¥¯¤¬¼¼²°À®¡¢¿¹½Å¿¿¿Í¡¢Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥·¥ç¥ë¥Ä¡£ÃæÈ×¤¬¹â±§ÍÎ¡¢É¶ÀÑÅÄ¹¸ÂÀ¡¢¾®Àô·Ä¡¢¥Þ¥ë¥³¥¹¡¦¥®¥ê¥§¥ë¥á¡¢£²¥È¥Ã¥×¤¬º´Æ£·Ã°ô¡¢ÃçÀîµ±¿Í¤À¤Ã¤¿¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÎFCÅìµþ¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÄ®ÅÄ¤Î¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤Ë¶ìÀï¡£»×¤¦¤è¤¦¤Ë»î¹ç¤ò¾å¼ê¤¯±¿¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤à¤·¤í