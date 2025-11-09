【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTが10月29日にベストアルバム『BE:ST』をリリースしたことを記念し、全国4エリアで『BE:FIRST「BE:ST」リリース記念 Special Event』を開催。全国4エリアのオープンスペースにBE:FIRSTのメンバーが登場し、ラジオ・テレビ番組の公開収録を行った。 ■イベントの模様は、開催の4エリアのテレビ・ラジオにて順次放送予定 本イベントでは、普段では