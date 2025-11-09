中国でサンザシなどを飴がけにした伝統菓子「糖葫蘆（タンフールー）」に「奶皮子（ナイピーズ、牛乳を加熱してできる表面の膜）」を組み合わせた異色コラボ「ナイピーズ・タンフールー」が人気を集めている。中央テレビニュースが伝えた。ナイピーズとサンザシ、表面を覆う飴のパリパリした食感のハーモニーが若者の心をわしづかみにしている。この2025年限定の味を食べるためには列に並ばなければならないことも少なくない