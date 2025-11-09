俳優・村井國夫（81）の妻で俳優の音無美紀子（75）が9日、自身のインスタグラムを更新。村井と「久しぶりの外食」を楽しむ夫婦ショットを披露した。【写真】長男のバイト先で食事楽しむ村井國夫＆音無美紀子の2ショット＆働く長男の“顔出し”（※2枚目）この日、長男で俳優の村井健太郎（39）が働くイタリアンレストランを訪れた2人。音無は「ここのピザは最高に美味しいです。モッツァレラチーズたっぷりですぅ」とお気に入