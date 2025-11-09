岸和田競輪場のF1「パチ7カップ牛若丸賞」は10日が初日。9日は前検が行われた。125期の栗山和樹（28＝岐阜）は2月に特別昇級。5月の奈良で早くもS級初優勝を飾ったが、近況はグレードレース続きで思ったような結果が出ない。「8月にぎっくり腰をやって。オールスターや共同通信社杯は力の差を感じました」。体調面もさることながら、上位の壁にぶち当たった。ただ、ここに来て復調の手応え。「ケアをして上向いてきまし