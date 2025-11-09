三重県を訪問している天皇皇后両陛下が、「全国豊かな海づくり大会」の式典に出席されました。【映像】天皇皇后両陛下 海女姿の子どもたちに笑顔で拍手「この大会を契機として、海や漁業への人々の理解と関心が更に深まり、豊かな海づくりの輪がここ三重県から全国へ、そして未来に向けて大きく広がっていくことを願い、私の挨拶といたします」（天皇陛下）8日は鳥羽市内の水族館を訪問し、ラッコのジャンプなどをご覧になられ