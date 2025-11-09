訪米したハンガリーのオルバン首相＝7日、米ホワイトハウス/Jonathan Ernst/Reuters via CNN Newsource（CNN）トランプ米大統領は、ロシア産の石油と天然ガスを購入しているハンガリーに対する制裁について、1年間免除することを認めた。ホワイトハウス高官が、トランプ氏と訪米したハンガリーのオルバン首相との首脳会談後に明らかにした。トランプ氏はここ数カ月、ロシア産エネルギーの購入を続ける欧州連合（EU）加盟国を批判。