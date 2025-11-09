MLBでワールドシリーズ連覇を達成したドジャース・大谷翔平選手。その活躍の裏にあったバットについて、野球解説者の高橋由伸さんと井口資仁さんが語りました。今季の大谷選手は自身最多のシーズン55本塁打を放ち、OPSはナ・リーグトップの1.014を記録。各リーグで最も優れた打撃成績を残した選手に贈られるシルバースラッガー賞でナ・リーグDH部門で選出され、3年連続4度目の受賞を果たしました。◆使用するバットに変化がその大