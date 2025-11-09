声優の久保田未夢、小泉萌香、田中ちえ美、村上奈津実らが９日、都内で行われた映画「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会完結編第２章」公開記念舞台あいさつに登場。それぞれのキャラクターにちなんだあいさつで会場を盛り上げ、印象に残ったシーンを語り合った。朝香果林役の久保田は「こんなにニジガクのキャストが集まったのは今年初なのでは！」と声優陣の集結にハイテンション。さらに「神映画だと確信