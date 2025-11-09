兵庫県の内部告発文書をめぐり、斎藤元彦知事らの疑惑を追及していた竹内英明元県議（当時50歳・2025年1月死亡）への名誉毀損容疑で、政治団体「NHKから国民を守る党」党首・立花孝志容疑者（58・東京都港区）が9日、兵庫県警に逮捕たれたのを受け、竹内元県議も委員として所属していた県議会調査特別委員会（百条委員会）元委員長・奥谷謙一県議がコメントを出した。兵庫県議会・調査特別委員会「百条委員会」委員長として会見