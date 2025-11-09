◆第１５回みやこＳ・Ｇ３（１１月９日、京都・ダート１８００メートル、不良）１着馬にチャンピオンズＣ（１２月７日、中京）の優先出走権が与えられるＧ３は１５頭立てで争われ、２番人気で坂井瑠星騎手騎乗のダブルハートボンド（牝４歳、栗東・大久保龍志厩舎、父キズナ）が、重賞初勝利を飾った。７戦連続での騎乗となった坂井瑠星騎手は同レース初勝利。勝ち時計は、１分４７秒５で、１９年７月の名鉄杯（中京）でスマハマ