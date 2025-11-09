ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが、ベストアルバム『BE:ST』のリリースを記念し、全国4エリアで『BE:FIRST「BE:ST」リリース記念 Special Event』を開催した。【ライブ写真】超満員の会場で…観客を沸かせるBE:FIRST同イベントでは、全国4エリアのオープンスペースにBE:FIRSTのメンバーが登場し、ラジオ・テレビ番組の公開収録を行った。普段では中々ないメンバーとの距離が近い形での公開収録となり、会場にメンバーが登