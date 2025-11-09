高円宮妃久子さまは９日、奈良市の奈良国立博物館で開催中の「第７７回正倉院展」（主催・奈良国立博物館、特別協力・読売新聞社）を鑑賞された。久子さまは、井上洋一館長や飯田剛彦・宮内庁正倉院事務所長、田中隆之・読売新聞大阪本社社長らの出迎えを受け、１時間半ほどかけて宝物を見て回られた。案内した吉澤悟・奈良国立博物館学芸部長らによると、久子さまは双眼鏡を使いながら双六（すごろく）盤「木画紫檀双六局（