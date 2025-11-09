タレントの上沼恵美子が９日、大阪・吹田の万博記念公園で行われた「ＡＢＣラジオまつり２０２５」の「上沼恵美子のこころ晴天スペシャルステージ」に登場。大雨が降りしきるステージで、６月に約５年半ぶりにリリースした新曲「人生泣き笑い」を含む３曲を熱唱した。自身の登場と共に激しさを増した雨に「こんな雨になるとは思わんかった」とぼやいた上沼。「実は“ぱくぱく”でやろうと思うてたんやけど、オケしかないって言