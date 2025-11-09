岩崎宏美からBTSまで、独自のものまねでトップを走り続けているコロッケさん。芸能生活45周年を迎え、両ひざの手術も経験した。これからのものまねへの野望は─。芸人論とともに聞きました。【写真】デビューした頃のコロッケ、当時では珍しくメイクをしていた「僕たちは、常に新しいネタを求められる仕事。ひたすら新ネタを作り続けていたら、45年がたっていた」そう笑って振り返るのは、ものまね芸人のコロッケさんだ。1980年