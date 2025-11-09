米大リーグ・マリナーズなどで活躍したイチロー氏（５２）＝現マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター＝が８日と９日、高校球児を指導するため新潟県を訪問した。初日は今夏の甲子園にも出場した中越高と、５校の連合チームを指導。フリー打撃では６３スイング中９本の柵越えを放ち、拍手も起こった。終了後は捕手をしていた生徒から「嫌なキャッチャーとは？」との質問を受け、「嫌なキャッチャーはモリーナ。ジャイア