俳優・カメラマンの彩雪さんが自身のインスタグラムを更新。愛車との２ショットを公開しました。【写真を見る】【 彩雪 】 「実はこんなバイク乗ってます」愛車・ハーレーダビッドソンと笑顔【 XL883R 】彩雪さんは「愛車紹介」と綴ると動画をアップ。投稿された動画では「実はこんなバイク乗ってます」というコメントと共に、彩雪さんが、愛車の「Harley-Davidson XL883R」に跨り、様々な表情でポーズを取る姿が見て取れます