元乃木坂46で女優の山下美月（26）が8日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。毎週見ている番組への出演に不安を明かした。今回、山下はフランス・パリを訪れた。パリは幼少期から憧れがあったという。山下は直前番組「まもなくアナザースカイ」の中で、「私、アナザースカイさん毎週見てて。だから怖いです。これから自分の見るのが。結構ギリギリの発言…何ていうんだろう？テレビで言えるかな…みた