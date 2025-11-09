◇フィギュアスケートグランプリシリーズ第４戦ＮＨＫ杯エキシビション（９日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）ＮＨＫ杯から一夜明けた９日、会場の大阪・東和薬品ラクタブドームで男子２位でＧＰファイナル（１２月、名古屋）進出を決めた佐藤駿（エームサービス・明大）がエキシビションに出場した。「千本桜」の音楽に乗せ、ピンク色の衣装で華やかな演技を披露した。ショートプログラム、フリーともにクリーンな演技