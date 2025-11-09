日米通算４３６７安打を記録したマリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（５２）が８日、新潟・中越高を訪れ、球児に指導を行った。高校生の指導は２０２０年の智弁和歌山から始まり、６年連続１２校目となった。ランニングを実演した際には、股関節や膝、上半身の使い方を伝授。教えを実践する生徒たちとともに走り切ると、イチロー氏らしい発言が飛び出た。「ダッグアウトに戻って、よく息があがってやるパ