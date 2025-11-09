◇秋季高校野球東京大会決勝帝京８―４関東第一（2025年11月9日神宮）帝京が、関東第一を下して2009年以来16年ぶりの優勝を決めた。来春センバツ重要な選考資料となる今大会で、春夏通じて15年ぶりの甲子園出場を濃厚とし、野球部OBらを歓喜させた。OBで元日本ハムの杉谷拳士氏（34）は、帝京優勝の瞬間、自身のXに「勝ったぁ〜〜！！！！16年ぶり10回目！！！」と歓喜の投稿。「両チーム共にナイスファイトです！！