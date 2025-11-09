11月9日、東京競馬場で行われた11R・アルゼンチン共和国杯（G2・3歳上オープン・ハンデ・芝2500m）は、松本大輝騎乗の9番人気、ミステリーウェイ（せん7・栗東・小林真也）が勝利した。1/2馬身差の2着に1番人気のスティンガーグラス（牡4・美浦・木村哲也）、3着に3番人気のディマイザキッド（牡4・美浦・清水英克）が入った。勝ちタイムは2:30.2（良）。2番人気で戸崎圭太騎乗、ホーエリート（牝4・美浦・田島俊明）は、6着敗