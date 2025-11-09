【モデルプレス＝2025/11/09】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの山本杏奈が11月8日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のワンピース姿で美しい脚を披露した。【写真】イコラブ人気メンバー、ミニワンピから美脚輝く◆＝LOVE山本杏奈、ミニワンピで美脚スラリ山本は、白のトップスに裾が2段のフリルになった黒のミニワンピースのモノトーンコーディネートを披露。脚を交差して立ち、スラリと伸びた美しい脚を披露した。