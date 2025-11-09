GTC4ルッソをベースに生まれた新オフロードスーパーカー！2025年11月4日、米国ラスベガスで開幕した「SEMAショー2025」で、GlasWerks DMV（グラスワークスDMV）が発表した「Elevato（エレヴァート）」が大きな話題を呼んでいます。フェラーリ「GTC4ルッソ」をベースに開発されたこのモデルは、オンロードグランドツアラーの快適性とオフロード走破性を融合させたスーパーカーです。GlasWerks DMVが開発したオフロード仕様のコ