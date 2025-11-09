タレント・清水ミチコ（65）が8日深夜放送のTBS系「人生最高レストラン」に出演。モノマネの原点を語った。地元の岐阜・飛騨高山にいるころから、自分の部屋に入り鍵をかけると、桃井かおりらのモノマネを自由にやり楽しんでいたという。「本当の私はこっちじゃないかと思うくらい、なりきって浸ってる」と話し、「私モノマネしたいんじゃないんです、その人になりたいだけなの。もっと純粋なんですよ」と熱弁した。「モノ