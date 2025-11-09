◇女子ゴルフツアーTOTOジャパンクラシック最終日（2025年11月9日滋賀県瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）降雨によるコースコンディション不良のため最終ラウンドは中止。54ホールの短縮競技となり、第3ラウンド終了時点で通算15アンダーで首位に並んだ2人のプレーオフが行われ、畑岡奈紗（26＝アビームコンサルティング）が荒木優奈（20＝Sky）を破り、完全優勝で18年以来7年ぶり2度目の大会制覇を果たした。1822年DIOイ