織田信長ゆかりの地、滋賀県近江八幡市安土町で恒例の秋の祭典「第41回あづち信長まつり」が9日に開催され、来年（2026年）1月4日放送開始予定の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK）に出演する要潤（明智光秀役）と池田鉄洋（丹羽長秀役）が登場した。【画像】多くの来場者と記念撮影あいにくの雨天のため、武者行列は中止となったが、安土町 文芸の郷グラウンド横「あづちマリエート」で実施されたトークセッションには多くの戦