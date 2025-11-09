クマ青森、秋田両県の店舗や住宅敷地内で9日、男女計4人がクマに襲われけがをした。いずれも意識はあり、命に別条はない。青森県三戸町によると、午前5時ごろ、同町のラーメン店で、男性従業員（57）が裏口から出たところ、体長1メートル程度のクマに襲われ、顔を引っかかれた。また秋田県五城目町の住宅敷地内で午前6時5分ごろ、女性（78）が体長約1メートルのクマに顔を引っかかれた。県警によると、悲鳴を聞き助けようと