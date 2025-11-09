クマ9日午前7時20分ごろ、新潟県新発田市で、60代の男性から「自宅敷地内で1メートルぐらいの成獣のクマに脇腹を爪で引っかかれた」と110番があった。新発田署によると、病院に搬送されたが、命に別条はない。男性が自宅から出たところ、付近の茂みからクマが現れて男性に覆いかぶさった後、立ち去ったという。