毛穴の黒ずみや詰まり、ざらつきに悩む女性に朗報です♡ロゼットの人気クレンジングブランド『夢みる』から、毛穴ケアに特化した新作「夢みる クリアブラックモイスチャー［クレンジングバーム］」が登場。黒炭1、吸着クレイ2、AHA*3を配合し、メイク汚れはもちろん角栓までオフして、つるんとしたなめらか肌へ導きます。2025年11月12日(水)よりアインズ＆トルペで先行発売開始です。 黒炭とクレイで叶う、毛穴