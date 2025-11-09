食道がん、咽頭がんで今年4月から芸能活動を休止しているお笑いコンビ、とんねるずの石橋貴明（64）が9日、X（旧ツイッター）を更新。母校の帝京高校がこの日、高校野球の秋季東京大会で優勝し、来春の甲子園出場を確実にしたことを歓喜の思いをつづった。同校野球部出身の石橋は「帝京16年ぶりに秋季大会優勝！！！来春甲子園に行けそうです」「復活！！！」「魂！！！」などと思いを込めて投稿した。