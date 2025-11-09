夜のメリーゴランドを背景に女優の郄石あかり(22)＝宮崎県出身＝が、重版が決まった自身の写真集のアザーカットを公開して話題になっている。NHK連続テレビ小説「ばけばけ」でヒロイン・松野トキを演じている郄石。昨年2月に発売した「高石あかりファースト写真集幻灯」（東京ニュース通信社）の重版が決まったことを報告。自身のインスタグラムに「20歳に出した大切な一冊が、まさか今、、嬉しいです。ありが