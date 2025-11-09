スペインサッカー連盟が、2026年に開催される北中米ワールドカップに向けたスペイン代表の新ホームユニホームを発表した。今回のユニホームは、伝統カラーである赤を基調とし、国旗と国章をイメージした細い黄色のストライプが特徴的なデザイン。襟の後ろには「España」の文字があしらわれ、国の精神を反映している。また同連盟の公式サイトでは次のように紹介された。「このコレクションは、各国の歴史的なビジュアルア