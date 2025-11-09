透き通る夜空にキャンドルの明かりが灯る幻想的なイベントが、世羅町の観光農園で行われています。 森の中に現れた無数のキャンドル。世羅高原花の森では、約１万２０００個のキャンドルなどを使ったイルミネーションが始まっています。 高さ約３ｍの「ランタンツリー」など１３種の装飾が施され、１１月末までは紅葉とのコラボレーションも楽しめるということです。 来場者「秋の葉っぱ、ススキやモミジがす